С 1 июля занятия спортом в Уссурийске станут бесплатными. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки руководителя региона в муниципалитет. Решение, в первую очередь, обусловлено инициативой губернатора сделать спорт доступным для социально незащищенных категорий граждан. Во время визита в Уссурийск Олег Кожемяко также побывал в Центре содействия семейному устройству. Там, к слову, занимается одна из сильнейших футбольных команд России.

«Вареники с капустой шикарные. С картошкой - тоже 5 баллов. Молодцы ребята!» - всё потому что сами лепят и продукты тоже сами выращивают. В этом году ребята посадили 1,5 гектара картошки. Из нее не только вареники налепят. Да и главное, говорят, не количество, а дружественная обстановка, в которой живут дети.

Сабрина, воспитанница уссурийского «Центра содействия семейному устройству детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей»: «Здесь очень хорошо, здесь много друзей, наш любимый директор.

- Как вы его называете?

- Батя».

Уже 20 лет Игорь Жовниренко - батя больше чем для ста детей, которые живут в «Центре содействия семейному устройству». Постояльцы в стенах учреждения меняются, но неизменным остается одно — любовь к спорту.

Игорь Жовниренко, директор уссурийского «Центра содействия семейному устройству детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей»: «Каждый ребенок стремится защитить свою честь, честь учреждения, города, края и, если нужно, России. Дети наши патриотически настроены, очень хорошо».

В прошлом году ребята стали первыми на Всероссийском турнире по футболу среди детских домов и школ-интернатов. Победа обеспечила юным спортсменам встречу с игроками знаменитого «Арсенала» в Лондоне. В этом году уссурийцы - третьи среди тысячи российских команд.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Третье место по стране, среди субъектов, где очень много различных команд. Это очень достойно и очень сильно. Здесь только слова благодарности вам за то, что вы так высоко подняли знамя Приморья и Уссурийского городского округа».

Место в титулованной команде предложили и руководителю региона. Губернатору Кожемяко футболисты подарили именную футболку с номером. Он, в свою очередь, ребятам вручил мячи, походные палатки, надувные матрасы - всё для спорта и активного отдыха. К слову, энергии у этих детей, хватает и на творчество.

Марина Трусова, руководитель ансамбля народного танца «Лазурь»: «Таких мальчиков нигде нет, только у нас, в Уссурийске. Сейчас у меня их 14 танцоров, самых классных. И танцуют от души с задором, с огоньком. И подсечки, и присядки, и колесо».

«Веселый перепляс» в родном городе давно стал визитной карточкой ансамбля «Лазурь». Русско-народное творчество уссурийских ребят оценили и в столице. Третье место на всероссийском конкурсе «Созвездие» подарило танцорам путевку по Золотому кольцу России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]