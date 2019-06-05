Транспортный коллапс, который необходимо потерпеть. В Уссурийске — сезонный ремонт дорог. На некоторых участках, уже появляется новый асфальт. Дорожные проблемы приморского города специалисты решают при поддержке краевого бюджета, в рамках муниципальной программы «Уссурийские дороги». В этом году на эти цели выделено более 400 млн. рублей.

Масштабные работы опоясали весь город. Дорожники укрепляют обочины, укладывают многоярусное основание полотна под новый асфальт.

Вячеслав Носоков, мастер участка: «Будет уложен асфальт 11,5 тысяч квадратных метров - это составит около тысячи тонн асфальта. Также закончили улицу Гончарука. Впереди асфальтирование улицы Краснознаменной, в промежутке от Пушкина до Пионерской, и улицы Советской, от Агеева до Орджоникидзе».

Кроме дорожной одежды в перечень ремонтных работ в этом году, входят - углубление водоотводных канав, устройство лотков, выравнивание бордюрного камня, восстановление тротуаров. Субподрядчиков несколько: уссурийские власти заранее объявили тендер.

Евгений Корж, глава администрации Уссурийского городского округа: «Мы делаем около сорока разных объектов. 21 уже разыгран, уже приступили к работам. И 17 стоят на площадках. Думаю, до 15 июня мы все разыграем и уже приступим ко всем 100% работам, которые запланированы в рамках программы. Триста с лишним миллионов на содержание дорог. В этом году будет сделано 40 тысяч квадратных метров в программе ямочного ремонта и содержания дорог».

Исполненное по производственному плану проверяют каждый день. Кроме качества ремонта, экспертов интересуют и документы на строительные материалы. А полностью завершить дорожные работы в Уссурийске планируют в июле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]