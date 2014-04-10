Опережающими темпами Приморье готовится к следующему отопительному сезону. По всему краю идут работы на ключевых объектах. В ремонтном плане «Примтеплоэнерго» — замена 54 километров труб и установка 38 новых котлов. На масштабную программу в этом году выделено более 700 млн рублей.

Неповоротливый железный пузан из Бийска прибыл в Лесозаводск. Ради габаритного трудяги даже проем расширяют. Зимой этот котел будет отапливать микрорайон Ружино: 15 домов, детсад и школу. На 19-ой котельной в несезон вся бригада в сборе. Уже в первых числах июня тепловики должны установить новое оборудование и провести гидравлические испытания.

Вячеслав Бабич, директор Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»: «Также здесь установят два сетевых насоса, два деаэратора. По данной территории установим автоматизированную модульную котельную. Это краевая программа перехода с более дорогостоящего топлива — мазута — на более дешевый — уголь».

Параллельно в центре Лесозаводска орудует тяжелая техника. Специалисты «Примтеплоэнерго» меняют трубы и обновляют изоляцию. Чтобы в будущую зиму округ вошел во всеоружии, на ремонтные работы выделено почти 14 миллионов рублей.

Сергей Попов, главный инженер: «Мы уже за месяц до окончания отопительно сезона начали готовит участки, вскрывать, заводить трубы. На данном участке будет заменено около 1 км сети. По краю заменим 54 километра».

В соседнем Кировском районе объем работ не меньше. У котельной № 1 нет права на сбой — она снабжает теплом и горячей водой целый поселок Горные Ключи. Недавно здесь закончили высотные работы на дымовых трубах, теперь идет монтаж современного оборудования внутри.

Денис Баранов, мастер участка №1 теплового района «Горноключевской»: «На котельной идет монтаж новых пароводяных подогревателей. Осталась неделя, и запустим в работу».

Масштабная подготовка к отопительному сезону идет по всему краю. Специалисты уверяют: пока план опережают.

Анатолий Попов, генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго»: «Как только сезон закончился, мы приступили к ремонтным работам по замене котлов, теплотрасс, оборудования. В общей сложности хотим поменять более 35 котлов, на каждой котельной — текущий ремонт. Всего выделено более 700 млн рублей».

Из них почти 250 миллионов — средства краевого бюджета. По словам тепловиков, эту зиму прошли ровно, без серьезных аварий и отключений. Сегодня «Примтеплоэнерго» готовится по-максимуму, чтобы так же мягко и без сбоев пройти следующий отопительный сезон.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]