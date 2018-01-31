Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Кавалерово
34-летний водитель автомашины "Тойота Краун Маджеста", двигаясь в районе улицы Садовая поселка Горнореченский, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ.
Как сообщили в пресс-службе МО МВД России «Кавалеровский», в результате автоаварии 26-летняя пассажирка "Тойоты" скончалась от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Согласно заключению медицинского освидетельствования, в момент ДТП водитель "Тойоты" находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
В отношении водителя автомашины "Тойота Краун Маджеста" избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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