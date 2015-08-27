Ограничено движение на улице Балтовской во Владивостоке

С 3 июня на участке дороги в районе дома № 1а по улице Балтовской ограничено движение и парковка автотранспорта. Причина перекрытие – ремонт сети канализации.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ограничение на движение наложено на период с 9 часов 3 июня до 18 часов 15 июня. В течение этого времени объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Калинина и Надибаидзе. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]