Ограничено движение на улице Балтовской во Владивостоке
С 3 июня на участке дороги в районе дома № 1а по улице Балтовской ограничено движение и парковка автотранспорта. Причина перекрытие – ремонт сети канализации.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ограничение на движение наложено на период с 9 часов 3 июня до 18 часов 15 июня. В течение этого времени объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Калинина и Надибаидзе. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
29.05.2019 На улице Фадеева во Владивостоке ограничат движение автотранспорта
-
28.08.2018 Во Владивостоке закрыт проезд по улице Лейтенанта Шмидта
-
25.06.2016 Во Владивостоке временно перекроют автодвижение
-
16.06.2016 Анонс на 17 июня
-
16.06.2016 Во Владивостоке на ул. Нерчинская будут ограничены движение и парковка
-
27.08.2015 Во Владивостоке ограничат движение транспорта на время проведения фестиваля «V-Rox»
Добавить комментарий