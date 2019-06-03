В Приморье вынесен приговор группе «черных риелторов»

Приговором Первомайского районного суда Владивостока шестеро местных жителей признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой). Двое из фигурантов также обвинялись в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное по найму группой лиц по предварительному сговору).

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: "Противоправная деятельность группы была пресечена в ноябре 2014 года после задержания всех ее участников сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Приморскому краю при силовой поддержке бойцов СОБР. В ходе следствия установлено, что в октябре 2013 года 36-летняя жительница Владивостока создала организованную группу, в состав которой были вовлечены шесть активных участников".

Члены группы размещали объявления о приобретении «проблемного» жилья, изучали предложения о продаже долей жилого имущества. Особое внимание уделялось недвижимости, обремененной задолженностями перед коммунальными службами. Приобретаемая доля жилища оформлялась на одного из членов группы. После этого обвиняемые проводили работу по выселению других собственников и склонению их к передаче своего права на имущество. Для этого использовались различные методы психологического и физического воздействия. Как правило, потерпевшие покидали квартиры, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Недвижимость реализовывалась. В отношении одной из потерпевших совершено вымогательство в особо крупном размере: женщина лишилась квартиры на улице Черемуховая во Владивостоке.

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД: "России по Приморскому краю: "Кроме того, летом 2014 года двое осужденных, действуя по найму третьего лица (в отношении которогоранее был вынесен обвинительный приговор) напали на его знакомую. В лицо 42-летней женщине плеснули концентрат серной кислоты, что привело к химическому ожогу глаз. Мотивом совершения преступлениястал спор, возникший из-за раздела имущества. Впоследствии заказчик выплатил исполнителям преступления вознаграждение в размере 150 тыс. рублей".

На период следствия трое участников организованной группы были заключены под стражу. В рамках расследования уголовного дела собрана доказательственная база причастности фигурантов к совершению преступлений. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимых виновными и назначил им за содеянное лишение свободы на различные сроки от 4 лет до 23 лет. Отбывать наказание пятеро осужденных будут в исправительной колонии общего режима, фигуранты, в действиях которыхустановлен опасный и особо опасный рецидив преступлений - в колониях строго и особого режима соответственно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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