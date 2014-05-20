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До конца недели на побережье Приморья будет облачно

До конца недели на побережье Приморья будет облачно

Фото: Примпогода.ру

В течение предстоящей рабочей недели синоптическая ситуация в Приморье существенно не изменится. Континентальные районы останутся под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Будет преобладать погода с переменной облачностью, местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы. Существенных изменений в температурном режиме не прогнозируется. В ночные часы от +8 °С до +14 °С, днём воздух будет прогреваться до +20…+26 °С.

Прибрежные районы возьмет под свою опеку гребень охотского антициклона. Здесь будет преобладать облачная погода, с очагами тумана в ночные и утренние часы. На восточном побережье ночные температуры понизятся до +1…+7 °С. Фон дневных температур, как на восточном, так и на южном побережье составит от +10 °С до +16 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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