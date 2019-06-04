Новые спортивные площадки и крытые беседки. В Уссурийске в первые дни лета обновляют детские сады и школы. Средства в дополнение к государственным выделил местный бюджет. И если в прошлом году речь шла о 26 миллионах рублей, то теперь суммы на ремонт значительно выше.

Две сотни детей и их родители рады безусловно. Благодаря поддержке муниципалитета, на площадке появились теневые навесы, так необходимые в летнюю жару. Но главное все же - капитальный ремонт фасада и его защитной окантовки. Корпус для дошколят был построен еще в 1969 году. И давно нуждался в реконструкции.

Татьяна Матвеева, заведующая ДОУ №11: «На следующий год, мы точно знаем, будут проведены работы по благоустройству территории. Мы очень благодарны главе администрации Уссурийского городского округа, Коржу Евгению Евгеньевичу, за такую поддержку. От лица родителей и работников мы говорим: «Спасибо!», потому что с каждым годом детский сад становится современнее, красивее, и мы все очень этому рады».

Первый месяц летних каникул. Но в 134-ой школе Уссурийска отдыхать и не думали. Как только отзвенел «Последний звонок», специалисты вышли на прилегающую территорию. Здесь финальным аккордом перестройки станет реконструкция спортивной площадки. Ход капитального ремонта школ и детских садов на особом контроле у администрации округа. В этом году на все виды работ выделено более 60 млн. рублей. И львиная доля - из краевого бюджета.

Елена Гончарова, заместитель начальника управления образования молодежной политики администрации УГО: «Самый большой пласт, 24 млн., направлено на замену деревянных оконных блоков в девяти образовательных учреждениях - это школы города. Большой пласт направлен на благоустройство территории двух детских садов и школы №134, сады №9 и 40".

Ремонт подразумевает и серьезную проверку отопления, и замену систем канализации. Подрядчики большой реконструкции школ и детских садов обещают завершить её до середины августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]