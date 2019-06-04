С одной стороны — приток молодых специалистов в здравоохранение и образование, с другой — необходимость капитального ремонта больниц и школ. Как привести в нормальное состояние учреждения социальной сферы — одна из тем встречи губернатора края с местными властями Хасанского района.

Терапевт Татьяна Вилкова в амбулатории работает больше 30 лет. Уже пора на пенсию, но пациенты не отпускают. В посёлке Зарубино не хватает молодых кадров. Самой Татьяне приходится приниимать больных сразу с трёх участков.

Татьяна Вилкова, врач-терпевт: "Вот с кем я не разговариваю, с коллегами, у них есть человек, который отдельно сидит на диспансеризации, потому что, когда нужна выписка анализов, и мы ведём приём, это не очень удобно".

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: "Кто-то есть, кто раньше здесь работал, но уволился, но кто может приходить и вести эту работу. Надо".

Хасанская районная больница выгодно отличается от других в крае. Здесь укомплектованность штата молодыми специалистами, врачами — 96%. Лучше, чем в посёлке Зарубино. Яна Губченко приехала из Красноармейского района и уже подала заявление, чтобы получить 200 000 рублей подъёмных.

Молодые врачи есть, а ремонта нет. Старые столы, кровати, оборудование. В 2020 на эти нужды местного здравоохранения краевые власти добавят 57 миллионов рублей. В Хасанской районной больнице откроют первичное сосудистое отделение.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: "Мы здесь поставим и флюорограф, и мамограф новый. С тем, чтобы здесь был узел, который мог оказывать качественные медицинские услуги".

Вопрос капитального ремонта актуален и для образовательных учреждений. В детском саду "Парус" окна и трубы не меняли 10 лет.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: "Это ваша задача, просто внутренне навести порядок, мы поможем с окнами и с небольшим участком территории, в 2021 году мы постараемся, чтобы закончить благоустройство, нужно потом смотреть по кровле".

В Посьетской школе проблемы те же. Крыша гниёт, пол проваливается, состояние кабинетов неудовлетворительное. Для капитального ремонта деньги выделят только на 2020 год. А вот кадровый вопрос районные власти могут решить и сами.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: "Привозить, смотреть, какое жильё ты можешь снять. Здесь должен работать и районный отдел образования, и директор школы, разговаривать персонально и предлагать условия: вот твоя квартира, вот тебе наставник и т.д".

Порт Посьет - градообразующее предприятие посёлка. Здесь работает 450 человек, это большинство местных жителей. Работают стивидорами, на площадках складирования угля, диспетчерами погрузочных работ.

Здесь планируют развивать производство. Чтобы предприятие и дальше обеспечивало экологическую безопасность, его модернизируют. В ближайшее время руководство края подпишет соглашение со стивидорами порта Посьет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]