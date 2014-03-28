В Приморье маневровый диспетчер железнодорожной станции осужден за получение взятки
Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа женщине - маневровому диспетчеру железнодорожной станции Владивосток, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в течение 2018 года женщина систематически получала от представителя приморской транспортной компании денежные средства в качестве взятки за ускоренную подачу и уборку железнодорожных вагонов, используемых компанией для перевозки грузов. Общая сумма полученной взятки составила 24 тысячи рублей.
В ходе следствия обвиняемая признала свою вину в полном объеме, оказала благотворительную помощь одной из общеобразовательных школ города.
По результатам судебного разбирательства женщине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
06.02.2019 В Приморье диспетчер станции Первая Речка наладил «бизнес» на взятках
-
29.12.2017 Чиновник из Приморья получил жестокое наказание за взятку в 50 тысяч рублей
-
27.03.2015 В Находке возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта
-
25.12.2014 В Октябрьском районе вынесен обвинительный приговор сотруднику исправительной системы
-
19.05.2014 В Артёме вынесен обвинительный приговор мужчине, обвиняемому в попытке передать взятку следователю
-
28.03.2014 В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении ветеринарного врача
Добавить комментарий