Новости Происшествия

Сегодня, 14:03
 

В Приморье маневровый диспетчер железнодорожной станции осужден за получение взятки

В Приморье маневровый диспетчер железнодорожной станции осужден за получение взятки

Фото: Пикабу

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа женщине - маневровому диспетчеру железнодорожной станции Владивосток, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в течение 2018 года женщина систематически получала от представителя приморской транспортной компании денежные средства в качестве взятки за ускоренную подачу и уборку железнодорожных вагонов, используемых компанией для перевозки грузов. Общая сумма полученной  взятки составила 24 тысячи рублей.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину в полном объеме, оказала благотворительную помощь одной из общеобразовательных школ города.

По результатам судебного разбирательства женщине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря