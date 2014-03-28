В Приморье маневровый диспетчер железнодорожной станции осужден за получение взятки

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа женщине - маневровому диспетчеру железнодорожной станции Владивосток, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в течение 2018 года женщина систематически получала от представителя приморской транспортной компании денежные средства в качестве взятки за ускоренную подачу и уборку железнодорожных вагонов, используемых компанией для перевозки грузов. Общая сумма полученной взятки составила 24 тысячи рублей.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину в полном объеме, оказала благотворительную помощь одной из общеобразовательных школ города.

По результатам судебного разбирательства женщине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru