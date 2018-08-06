Против сына председателя Думы Артема, попавшего в «пьяное» ДТП, возбуждено уголовное дело

28-летний житель Артема совершил дорожно-транспортное происшествие в центре города. Находясь за рулем автомобиля «Тойота Краун», двигаясь в направлении поселка Угловое, мужчина не справился с управлением, вылетел на тротуар, после чего машина опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Стаж вождения водителя «Тойоты» составил 11 лет. На момент автоаварии мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения автомобилист отказался.

В отношении него составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Административный материал направлен в суд для принятия решения.

Когда сотрудники Госавтоинспекции оформляли ДТП, водитель вел себя агрессивно и, выражаясь нецензурной бранью, оскорблял инспектора дорожно-патрульной службы.

Материал по факту оскорбления представителя власти передан в следственный комитет для принятия процессуального решения.

В следственном отделе Артема СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (Оскорбление представителя власти).

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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