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Грозовые ливни прольются в Приморье

Грозовые ливни прольются в Приморье

Фото: Примечания

Синоптическая ситуация в Приморье существенно не меняется. Фронтальные разделы, смещающиеся через территорию края, продолжают поддерживать неустойчивый характер погоды.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", 4 июня и в ближайшие сутки существенных изменений в погоде не произойдёт. В Приморье местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах, при развитии во второй половине дня кучево-дождевой облачности, прольются грозовые ливни. В утренние часы местами сохранятся очаги тумана. В ночные часы температура воздуха составит +7…+13 °C. С усилением антициклона над северо-западной частью Охотского моря создадутся условия для поступления холодного воздуха на восток края, здесь будет прохладнее, +1…+6 °C. Максимальные температуры существенно не изменятся.

Сегодня в краевом центре облачно, временами небольшой дождь. В первой половине дня +16…+19 °C, во второй половине усилится юго-восточный ветер, температура начнёт понижаться. В ближайшие сутки погода с переменной облачностью, сохранится вероятность небольшого дождя. В ночные часы будет на 1–3 градуса прохладнее, чем накануне, днём температурный режим существенно не изменится.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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