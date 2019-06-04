Во Владивостоке активно идут работы по программе «1000 дворов». Сейчас специалисты ремонтируют лестницу и укладывают асфальт на улице Пестеля. Работу строителей проверила администрация города.

Двор дома №5 по улице Пестеля ждал своего часа не один десяток лет. Дорога была, как говорят жильцы, полностью разбита. А прогулку с коляской по тротуару сравнивали с преодолением полосы препятствий.

Евгения Давстюк, житель дома №5 на улице Пестеля: «Ходить невозможно было, не говоря о том, что ездить».

Местные жители приняли участие в губернаторской программе «1000 дворов» и победили. Из перечня работ по благоустройству выбрали реконструкцию и асфальтирование придомовой территории.

Сейчас двор ремонтируют буквально в рекордные сроки. За несколько дней бригада рабочих сняла старое асфальтовое покрытие и уже готовит дорогу к укладке нового полотна. Его, надеются местные жители, сделают на совесть.

Евгения Давстюк, житель дома №5 на улице Пестеля: «Сейчас администрация занимается благоустройством придомовой территории, кладут асфальт. И также она пошла нам на уступки, пообещала отремонтировать лестницу, которая разрушилась 40 лет назад».

И такие ситуации, когда жильцы просят расширить условия программы происходят часто, говорят специалисты. Мэрия Владивостока старается учитывать все пожелания, хотя внести изменения в существующий проект не просто.

Сергей Ткачев, заместитель начальника городского управления содержания жилого фонда администрации Владивостока: «Была организована встреча с управляющей компанией и найдены решения по благоустройству этой лестницы силами управляющей компании. Все эти моменты нами по возможности отслеживаются. Идем навстречу жителям, чтобы после проведения работ они получили именно то, зачем пришли в эту программу».

Благоустройство ведут в рамках губернаторского проекта «1000 дворов». Для участия в программе приморцы собирали подписи и подавали заявки. Во Владивостоке победителями стали 317 домов. Специалисты администрации составили план работ и уже приступили к реконструкции первых в списке придомовых территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]