Троих граждан, находящихся в розыске, задержали сотрудники Росгвардии в Приморье
Сразу троих граждан, находящихся в розыске, задержали сотрудники Росгвардии в Приморье. Мужчину, подозреваемого в краже телефона, сотрудники вневедомственной охраны задержали в Уссурийске, сообщает на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.
На днях в городе Уссурийске при патрулировании в районе Владивостокского шоссе сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на прохожего. Подозрения росгвардейцев оправдались – 33-летний мужчина с 18 мая разыскивался за кражу телефона марки "Самсунг".
В Находке на улице Спортивной сотрудники Росгвардии заметили мужчину, чьи приметы были указаны в ориентировке о розыске подозреваемого в совершении кражи денежных средств из салона автомобиля. 35-летний житель Находки доставлен в отдел полиции.
Скрывавшегося от суда приморца стражи порядка обнаружили в городе Находке на улице Чернышевского. Мужчина обратил на себя внимание нестандартным поведением – при виде патрульного автомобиля он занервничал, ускорил шаг и попытался скрыться в жилом массиве. Гражданин доставлен в отдел полиции.
В Приморском крае для охраны общественного порядка ежедневно привлекаются 97 групп задержания вневедомственной охраны – 47 дневных и 50 ночных патрулей. При заступлении на службу росгвардейцам доводится оперативная обстановка и озвучиваются приметы людей, находящихся в розыске за совершение различных правонарушений.
С начала 2019 года росгвардейцы обнаружили и задержали 215 правонарушителей, находящихся в розыске
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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