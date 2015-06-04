Анонс на 5 июня

5 июня в 19.00 − Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) − киноклуб «Ориент»: «Реальные упыри».

5 июня с 14.00 до 17.00 по адресу: ТГМУ, проспект Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, аудитория №3 (12-004), 2 этаж - Конкурс наставников врачей терапевтического профиля Дальневосточного федерального округа «Наставник 2019».

5 июня в 15.30 во Владивостоке на площадке ТИНРО (пер. Шевченко, 4) - мастер-класс от Дмитрия Гордеева («Спартак-Приморье»).

5 июня − Всемирный день окружающей среды (День эколога).

5 июня − День образования российской полиции.

5 июня − День создания Государственной службы карантина растений в России.

5 июня − Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]