В ночь на 5 июня часть потребителей Владивостока останется без горячей воды

Третий этап гидравлических испытаний совместно с ремонтными работами на теплосетях, а также ремонт основного оборудования станций проводит Приморская генерация (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) в рамках подготовки к новому отопительному сезону во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба Приморской генерации, в связи с ремонтными работами на теплотрассе, некоторые жители Ленинского района менее чем на сутки останутся без горячего водоснабжения. Для удобства горожан, ремонтные работы начнутся в ночь на 5 июня и продлятся до 16.00 этого же дня. Энергетики обращают внимание, что без ГВС останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

Академический: 2;

Володарского: 8, 8а;

Дальзаводская: 21, 27, 31;

Карла Либкнехта: 10а;

Лазо: 4, 6;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 15/17;

Петра Великого: 3, 3/6;

Почтовый: 9;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 57, 63, 68, 69, 71, 73, 73а, 80а, 86, 87, 87в, 88, 103, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 115, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165у, 167а, 169/171, 173;

Славянская: 17;

Тунгусская: 10, 12;

Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26;

Экипажная: 8.

Приморские тепловые сети уведомляют потребителей, что в связи с ремонтом парового коллектора на Владивостокской ТЭЦ-2 от горячего водоснабжения (ГВС) с 13.00 4 июня до 20.00 5 июня отключены потребители, проживающие по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Владикавказская: 1, 5;

Горийская: 1, 4;

Громова: 4, 6, 8, 10, 12;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;

Спиридонова: 15, 34, 42, 44:

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1;

Ватутина: 4, 4а, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26;

Громова: 10;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Невельского: 21у, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87;

Стрелковый: 22а;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 13, 19, 21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]