Особый противопожарный режим отменен в Приморье

В Кавалеровском районе отменили особый противопожарный режим. Таким образом действующих режимов в Приморье нет.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства, на данный момент пожаров в крае нет.

«Особый противопожарный режим до сих пор сохранялся только в Кавалеровском районе. Решением главы муниципалитета он был отменен», – отметили в ведомстве.

Напомним, важно соблюдать правила пожарной безопасности. Сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]