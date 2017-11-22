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Особый противопожарный режим отменен в Приморье

Особый противопожарный режим отменен в Приморье

Фото: Администрация ПК

В Кавалеровском районе отменили особый противопожарный режим. Таким образом действующих режимов в Приморье нет.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства, на данный момент пожаров в крае нет.

«Особый противопожарный режим до сих пор сохранялся только в Кавалеровском районе. Решением главы муниципалитета он был отменен», – отметили в ведомстве.

Напомним, важно соблюдать правила пожарной безопасности. Сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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