Особый противопожарный режим отменен в Приморье
В Кавалеровском районе отменили особый противопожарный режим. Таким образом действующих режимов в Приморье нет.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства, на данный момент пожаров в крае нет.
«Особый противопожарный режим до сих пор сохранялся только в Кавалеровском районе. Решением главы муниципалитета он был отменен», – отметили в ведомстве.
Напомним, важно соблюдать правила пожарной безопасности. Сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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