Суд в Приморье рассматривает дело о нарушении правил рыболовства отловщиками косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства компанией "Белый кит", осуществлявшей отлов трех косаток, которые содержатся в бухте Средней, сообщает корреспондент ТАСС, передает "Вести: Приморье.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство") в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина" и ООО "Океанариум-ДВ".

Согласно зачитанному судьей протоколу об административном правонарушении, Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю считает компанию нарушившей правила и требования рыболовства. В частности, животные были выловлены не тем судном, которое было заявлено в разрешении на отлов косаток, так как маломерное судно "Кит-5", по заключению специалистов, не имело технической возможности самостоятельно выловить и перевезти косатку. Также компания не предоставила документы учета вылова и не уведомила пограничное управление о месте выгрузки животных.

В своих пояснениях ответчик сослался на то, что имели место многочисленные нарушения порядка возбуждения дела. Выводы о невозможности перемещения и вылова касаток одним маломерным судном основаны только на словах специалистов, компетентность которых ставится под сомнение. При этом ООО "Белый кит" не могло получить в Росрыболовстве разрешение на вылов более чем на одно судно, так как рыболовная квота не может быть разделена на два или более судна.

Рассмотрение дел по двум другим компаниям, отлавливавшим животных, назначено на 10 и 11 июня.

Дело о косатках и белухах

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако решение о выпуске животных принято не было, так как суд не поддержал предъявленные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. Решение суда намерены обжаловать как активисты, так и Росрыболовство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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