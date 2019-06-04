В Приморье междугородний автобус с пассажирами ехал по трассе на спущенном колесе

В Приморье водитель междугороднего автобуса нарушил требования безопасности при перевозке людей. Автобус № 503 двигался со спущенным колесом по трассе. Видео данного происшествия опубликовано в сети "Инстаграм".

"Сзади колесо спущено... В любой момент может стрельнуть... Он едет с полным бортом людей (а это 42 пассажира) и машет рукой", - рассказывает очевидец.

Маршрут 503-го автобуса пролегает от Владивостока до Дальнегорска. Перевозчик: ООО АТП Приморье-Такси.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru