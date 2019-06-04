В Приморье междугородний автобус с пассажирами ехал по трассе на спущенном колесе
В Приморье водитель междугороднего автобуса нарушил требования безопасности при перевозке людей. Автобус № 503 двигался со спущенным колесом по трассе. Видео данного происшествия опубликовано в сети "Инстаграм".
"Сзади колесо спущено... В любой момент может стрельнуть... Он едет с полным бортом людей (а это 42 пассажира) и машет рукой", - рассказывает очевидец.
Маршрут 503-го автобуса пролегает от Владивостока до Дальнегорска. Перевозчик: ООО АТП Приморье-Такси.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
28.05.2019 Туристический автобус опрокинулся на трассе Владивосток-Уссурийск, есть погибшие и пострадавшие
-
04.08.2016 У водителя междугороднего приморского автобуса в пути случился инфаркт
-
11.12.2017 30 пассажиров автобуса из Владивостока оказались в снежном плену на востоке Приморья (фото)
-
30.12.2017 Междугородний автобус загорелся в дороге в Приморье
-
30.09.2015 На федеральной трассе водитель Land Cruiser врезался в пассажирский автобус
-
11.09.2014 Во Владивостоке автобус с пассажирами выехал на встречку
Добавить комментарий