Более 20 кубометров отходов собрали приморцы на берегу Ханки и бухты Ахлестышева

Почти 400 приморцев приняли участие в экологических акциях в рамках реализации национального проекта «Экология». Волонтеры очистили от мусора берег озера Ханки и побережье бухты Ахлестышева на острове Русском.

Как сообщили в администрации Приморья, краевые акции прошли под девизами «Защити Землю, на которой живешь» и «Чистый берег».

«В мероприятиях приняли участие почти 400 участников. Они собрали более 20 кубометров отходов. Следующие акции по раздельному сбору отходов будут проходить в сентябре-октябре в Дальнереченске, Спасске-Дальнем и Уссурийске. Стать их участником может любой желающий. Наша цель – повысить экологическую культуру населения, развить навыки раздельного сбора отходов», – отметили специалисты, добавив, что уточнить подробности можно по телефону департамента: 8 (423) 221-51-85.

Отметим, что в этом году краевые акции поддержат международную экологическую акцию программы ООН и Международной ассоциации озерных регионов «Чистые берега Евразии», которая проходит под патронажем Минприроды России. Мероприятия начнутся на побережье Приморья и завершатся на берегах Женевского озера в Швейцарии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]