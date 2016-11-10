Народные дружинники Арсеньева на страже спокойствия жителей города
В Арсеньеве в очередной вечерний рейд выходят народные дружины. На страже города они уже 14 лет. Отряды добровольцев патрулируют Арсеньев и его ближайшие районы, помогают полицейским по всем фронтам: на дорогах и массовых мероприятиях, на вечерних обходах. В студии "Вестей: Приморье" побывал Андрей Богатырёв, командир ДНД города Арсеньев, он специально приехал во Владивосток, чтобы поделиться опытом работы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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