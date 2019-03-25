В Находке будут судить приезжего, устроившего погром с бензопилой в городском кафе
В Находке перед судом предстанет приезжий из Комсомольска-на-Амуре, устроивший погром с бензопилой в городском кафе. Полицейские выявили преступление против общественного порядка благодаря видеозаписи инцидента, размещенной очевидцами в социальных сетях.
Ранее в сети Интернет был размещен видеоролик, на котором запечатлен инцидент в кафе города Находки. На видео нетрезвый мужчина размахивает работающей бензопилой, угрожая своими действиями посетителям.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Находке, сотрудниками уголовного розыска задержан 30-летний мужчина, находившийся в городе в длительной командировке. В отделе полиции приезжий из Комсомольска-на-Амуре, подозреваемый в хулиганских действиях, дал признательные показания. В момент инцидента гражданин был пьян.
Подразделением дознания городского отдела полиции окончено расследование уголовное дела, возбужденного по пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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