«Вести: Приморье»: Новые подробности в нашумевшем деле «черных риелторов»
Приговор «черным риелторам» вынес Первомайский районный суд Владивостока. В совершении тяжких преступлений виновными признали шестерых местных жителей. Преступники угрозами, силой и обманом отнимали жилье у владивостокцев. По какой схеме работала преступная группировка, и почему следствие длилось несколько лет? Новые подробности громкого криминального дела — в программе «Вести: Приморье», в 14.25, на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
04.08.2017 В Анучинском районе двое местных жителей напали на предпринимателя и избили
-
29.08.2017 Продажа наркотиков стоила жительнице Приморья свободы
-
28.04.2014 Сегодня в Приморье завершается самый громкий судебный процесс XXI века
-
15.03.2017 «Вести: Приморье»: Банда черных риелторов осуждена во Владивостоке
-
29.05.2018 Особо опасный рецидивист осужден за нападение на жителя Владивостока
-
15.05.2019 Во Владивостоке под суд отправлена банда вымогателей
Добавить комментарий