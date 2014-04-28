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«Вести: Приморье»: Новые подробности в нашумевшем деле «черных риелторов»

Приговор «черным риелторам» вынес Первомайский районный суд Владивостока. В совершении тяжких преступлений виновными признали шестерых местных жителей. Преступники угрозами, силой и обманом отнимали жилье у владивостокцев. По какой схеме работала преступная группировка, и почему следствие длилось несколько лет? Новые подробности громкого криминального дела — в программе «Вести: Приморье», в 14.25, на телеканале «Россия-1».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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