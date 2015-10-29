«Вести: Приморье»: Как обуздать взбесившуюся Ханку

Приморские ученые подводят итоги второй всероссийской конференции с участием китайских коллег, где обсуждали прогнозы поведения самого крупного водоема Дальнего Востока — Ханки. Причина пристального внимания — крайне неустойчивый характер уровня воды в озере. В последние два года Ханка всё больше захватывает прибрежные территории, что приводит к разрушению жилья, уничтожению сельских угодий и пастбищ. В Ханкайском районе под угрозой затопления — сразу нескольких поселков. Пока ученые не могут точно назвать причины перепадов уровня воды. Например, сейчас Ханка ведет себя относительно спокойно. Насколько долго установилось такое затишье? Об этом подробнее — в вечерних выпусках «Вестей: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]