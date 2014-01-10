Два водителя пострадали в результате столкновения двух грузовиков на трассе Де-Фриз - Седанка

Около десяти часов утра на трассе Де-Фриз - Седанка-Патрокл столкнулись два грузовика.

33-летний мужчина, управляя автомашиной "Исузу Эльф", двигался на остров Русский. В попутном направлении по той же полосе двигался грузовик ГАЗ-33081 под управлением местного жителя 1972 года рождения. Как сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, в какой-то момент грузовая машина резко затормозила и остановилась. Водитель грузового фургона не смог предпринять мер безопасной остановки и врезался в грузовик.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Медики скорой помощи доставили мужчин в медицинское учреждение.

По словам водителя автомашины ГАЗ-33081, возникла техническая неисправность, в результате которой его транспортное средство остановилось, включить аварийный свет и выставить знак аварийной остановки он не успел.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают обстоятельства автоаварии. Назначен ряд исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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