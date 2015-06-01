Во Владивостоке прошел первый в истории ЕГЭ по китайскому языку. Видеорепортаж Александры Мостовой
В России 5 июня впервые в истории сдают ЕГЭ по китайскому языку. Несмотря на то, что его изучение (как иностранного) в школах Приморья достаточно популярно, смельчаков, которые отважились сдать российский госэкзамен на знание «китайской грамоты», оказалось совсем немного.
К этому моменту готовились несколько лет, искали необходимые измерительные материалы для теоретической и практической части и педагогов, которые помогут составить задания. Экзамен по китайскому — одно из главных нововведений ЕГЭ в 2019 году. В нашей стране его сдают впервые. На Дальнем Востоке китайски язык изучают так же, как и английский, — повсеместно. Сегодня в Приморье экзамен пишут 15 человек, а во Владивостоке — 5.
На экзамен даётся 3 часа и 40 заданий базового, повышенного и высокого уровня сложности. Минимальный порог, чтобы сдать ЕГЭ — 22 балла. За выпускниками следят общественные наблюдатели и организаторы. В аудиториях работают камеры видеонаблюдения.
Интерес к Китаю, его истории, традициям и языку растёт по всей стране, что подтверждает сегодняшний экзамен.
Китайский стал пятым по выбору для участников Единого госэкзамена наравне с английским, немецким, французским и испанским. Сегодня выпускники сдают письменную часть. Устный экзамен пройдёт 7 и 8 июня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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