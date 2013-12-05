Житель Арсеньева задержан в Уссурийске с крупной партией синтетических наркотиков

Инспекторы патрульно-постовой службы и дружинники получили информацию о том, что у мужчины, находящемся в салоне автомобиля "Тойота Марк2" около дома по улице Казачьей при себе может находиться наркотическое вещество. Полицейские и их добровольные помощники направились по указанному адресу.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску, заметив полицейскую машину, мужчина попытался скрыться. После законного требования сотрудников полиции остановиться, злоумышленник был задержан. В ходе личного досмотра у 29-летнего жителя города Арсеньева полицейские обнаружили 20 полиэтиленовых пакетов с веществом, похожим на наркотическое. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое было направлено в экспертно-криминалистический отдел.

Согласно проведенной экспертизе, в свертках находились наркотические средства синтетического происхождения массой 18 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, заявив, что наркотическое средство приобрел посредством сети Интернет для личного потребления.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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