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В Приморье отец зарезал своего сына

В Приморье отец зарезал своего сына

Фото: mansden.ru

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, которого обывиняют в убийстве.

«23 февраля 2019 года в квартире дома на улице Вахрушева в Артеме 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  стал оскорблять и избивать своего отца. Возмущенный поведением сына, обвиняемый взял кухонный нож, и нанес им насколько ударов в грудь и живот потерпевшего. От полученных повреждений  последний скончался», - сообщает следствие.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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