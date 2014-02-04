В Приморье отец зарезал своего сына

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, которого обывиняют в убийстве.

«23 февраля 2019 года в квартире дома на улице Вахрушева в Артеме 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять и избивать своего отца. Возмущенный поведением сына, обвиняемый взял кухонный нож, и нанес им насколько ударов в грудь и живот потерпевшего. От полученных повреждений последний скончался», - сообщает следствие.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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