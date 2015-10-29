Приморские ученые подводят итоги второй всероссийской конференции с международным участием, где обсуждались прогнозы поведения самого крупного озера Дальнего Востока — Ханки. Пока российские и китайские специалисты выясняют причины постоянного повышения уровня воды в озере, жители Ханкайского района укрепляют берега и готовятся к новым ударам стихии.

Елена Штылина, корреспондент: «Своенравный характер Ханки видно невооруженным глазом. Старожилы рассказывают, что раньше вода отступала метров на 25 от береговой линии. И там, где раньше были сады и огороды, теперь — поваленные деревья, размытые берега, частично разрушенные подворья и укрепления, которые сами делают местные жители».

Людмила Кодова пытается защитить свое жилье от наступления Ханки. Нанимает рабочих, чтобы укрепить берег металлическими конструкциями с грунтом. Говорит, что уже потратила порядка трехсот тысяч рублей. Но всё равно опасается — дом вот-вот рухнет. На стенах трещины, пол проседает после каждого наводнения.

Людмила Кодова, жительница Новокачалинского сельского поселения: «Утром встала, а у меня уже все обвалилось!»

- Так это можно и вместе с домом уплыть!

- Так и есть! Когда меня спрашивают, как я здесь живу, отвечаю, что у меня матрас надувной есть! Шутить-то надо!

То, что осталось от дома семьи Радь, где двое маленьких детей, стоит на краю опасного обрыва. Власти обещали помочь с новым жильем в Новокачалинске, но...

Артемий Радь, житель Новокачалинского сельского поселения: «Никто ничего не получал, живем, пока нас совсем не смоет!»

Не выплатили и компенсацию за ущерб от стихии, как, впрочем, и многим другим жителям Ханкайского района, пострадавшим от большой воды Ханки еще в 2015-м году.

Алексей Волков, глава Новокачалинского сельского поселения: «Предлагала администрация Ханкайского района людям жилье в других селах, но многие не уезжали из деревни, а выходили из положения сами. Не хотят люди уезжать с побережья».

За последние годы вода в Ханке поднялась сразу на полтора метра и отступать не собирается. На дно ушли песчаные косы, торфяники, пастбища, лесные угодья. Смыло десятки домов и подворий, от разгула стихии пострадало более 300 человек.

Вадим Беденков, руководитель экологического клуба «Ханка»: «Мы пострадали все, кто на побережье живет. Очень много работы пришлось провести, чтобы укрепить берег. Для этого можно использовать только бетон, камни и скалу. А это — большие затраты!»

Очевидно, что такие затраты селянам самим не потянуть! Нужна поддержка государства (в том числе и соседа — Китая). И не только для того, чтобы решить проблему с жильем! Речь идет о сохранении уникального природного объекта всего Дальнего Востока. В этом году пока Ханка остановила свой натиск на берег. Ученые причины такого поведения озера однозначно назвать не могут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]