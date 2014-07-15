Спецрейд ГИБДД вскрыл "авгиевы конюшни" общественного транспорта Владивостока

Свыше двадцати нарушений правил дорожного движения выявили ранним утром 5 июня сотрудники полиции, когда провели внезапную масштабную проверку состояния автопарка Владивостока, который работает на пассажирских перевозках. Как говорят в полиции, речь идет о масштабных нарушениях самими водителями пассажирских автобусов.

5.20 утра, улица Коммунаров. Обычный распорядок начала рабочего дня для водителей пассажирских автобусов начинается с неожиданного сюрприза. Несмотря на такое раннее время, на линии уже работает наряд дорожно-патрульной службы специально для того, чтобы проверить, в каком техническом состоянии транспорт выходит на маршрут.

Водителю не повезло! Он первый на проверке и тут же — грубое нарушение: на двигателе перебиты номера! Теперь предстоит тщательное выяснение, почему такой автобус работает на пассажирском маршруте. В центре внимания полиции и проверка водительских прав на управление автотранспортным средством иностранными гражданами. К 10 утра есть результат по более чем ста машинам!

Юрий Колесников, заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Есть и перебитые автобусы, за сегодняшний день выявленные. Есть нарушения и у водителей, есть и по техническому состоянию у нас вопросы к транспортным средствам. Итог сегодняшних мероприятий будет подведен чуть позже, но утешительного здесь мало».

Один из проверенных водителей задержан и доставлен в отдел полиции по подозрению в подделке водительского удостоверения. Выписаны предписания нескольким руководителям автотранспортных предприятий. Массово нарушается положенный на пассажирских автобусах режим труда и отдыха водителей. По результатам проверки специальная комиссия рассмотрит, насколько работа автотранспортных предприятий города соответствует правилам соблюдения безопасности пассажирских перевозок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]