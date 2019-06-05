Приморцы могут принять участие в доработке закона о валежнике
"Вести: Приморье. Интервью" с членом Совета Федерации ФС РФ, секретарем приморского регионального отделения партии "Единая Россия" Людмилой Талабаевой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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