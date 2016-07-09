"Вести: Приморье. Интервью": Что нужно знать, выезжая летом за границу

"Вести: Приморье. Интервью" с начальником отдела таможенных процедур и таможенного контроля ДВТУ Алексеем Павлушко, заместителем начальника отдела организации исполнительного производства ФССП по Приморскому краю Александрой Верещак и ведущим специалистом по вопросам пограничного контроля погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Андреем Хомутовым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]