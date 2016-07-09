"Вести: Приморье. Интервью": Что нужно знать, выезжая летом за границу
"Вести: Приморье. Интервью" с начальником отдела таможенных процедур и таможенного контроля ДВТУ Алексеем Павлушко, заместителем начальника отдела организации исполнительного производства ФССП по Приморскому краю Александрой Верещак и ведущим специалистом по вопросам пограничного контроля погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Андреем Хомутовым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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