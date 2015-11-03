Виктор Пинский: Генпрокуратура заинтересовалась нарушением прав работников Nestle во Владивостоке
«Вести: Приморье. Интервью» с Виктором Пинским, депутатом Государственной думы РФ, секретарям Федерации независимых профсоюзов России.
Руководство международной корпорации Nestle решило одномоментно уволить всех своих работников во Владивостоке. "Мы не можем допускать таких ситуаций, какую устроили в международной корпорации Nestle. По всей стране, в одно и тоже время, в том числе и во Владивостоке, всех работников собрали в одном актовом зале, выставили охрану, никого не выпускали и заявили работникам, что они должны все написать заявление на увольнение", - заявил приморский депутат.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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