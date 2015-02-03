«Рисую, мечтаю, живу»: Каждый может помочь маленьким приморцам сохранить жизнь

Благотворительный фонд «Сохрани жизнь», под опекой которого находятся дети с онкогематологическими заболеваниями, приглашает Вас принять участие и поддержать нас в художественном социально-терапевтическом проекте «Рисую, мечтаю, живу».

Проект существует уже несколько лет. Его главная идея — через рисунки и фото детей привлечь внимание к проблемам детской онкологии в Приморье. Ведь даже в больнице дети остаются детьми, обладающими талантами, своим непосредственным и живым взглядом на окружающий мир. Радость общения, психологическая перезагрузка для всех участников и дополнительная мотивация на выздоровление для пациентов онкогематологического отделения и их родителей – такие задачи помогает решить акция «Рисую! Мечтаю! Живу!».

В 2019 году проект проводится совместно с «Русско-Индийским клубом» и фондом «Святой ребёнок».

Арт-терапию как инструмент для проведения акции мы выбрали далеко не случайно. Не секрет, что это направление обладает психотерапевтическими свойствами и полезно взрослым и детям, здоровым и больным. Для маленьких пациентов отделения онкологии такая терапия и взаимодействие с людьми, не входящими в больничное окружение особенно важны, ведь этим детям приходится преодолевать не только физическую боль, но и психологические сложности болезни и тяжелого лечения.

Проводя акцию, мы даем возможность подопечным нашего фонда познакомиться с настоящими художниками, с интересными людьми, погрузиться в мир искусства, раскрыть свои мечты с помощью красок. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой, бизнес-омбудсмен региона Марина Шемилина, супруга консула Японии во Владивостоке Накамура Кейко, представитель консульства Индии и многие другие представители органов власти и общественных объединений пришли поддержать детей и погрузиться в совместную творческую работу.

Да, далеко не все умеют рисовать, но это не главное, ведь такое общение с людьми, не связанными с отделением, по сути, посторонними, помогает нашим детям преодолеть боязнь общения, дарит позитивные эмоции всем и позволяет избавиться от накопленного негатива и страха, выразить его в картинах

Какие произведения получились, смотрите ниже.

14 июня с 16:00 в малом зале Мариинского театра у Вас есть уникальная возможность приобрести рисунки на благотворительном аукционе. Понравившимся рисунком можно украсить офис, школу, больницу, торговый центр, кинозалы и любое дорогое вам место.

Но главное — это возможность помочь детям с онкологией!

На аукционе будут представлены 17 детских рисунков и несколько работ владивостокских художников.

Все собранные средства мы направим на оплату авиабилетов, лекарств и обследований, которые не входят в бесплатный перечень услуг.

Вы также можете поддержать наш проект оставив свои пожертвования на краски, бумагу, оформление рисунков, мольберты, оплату занятий с художником, оплату услуг фотографа и другие расходы: https://sohrani-zhizn.ru/campaign/regular/

Наш проект постоянный, и вы тоже можете прийти порадовать детей и совместно создать рисунки, которые будут выставлены на очередном благотворительном аукционе в канун Нового года.

Телефон для связи: +7 (914) 706-76-57.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]