В четверг в Приморье значительно похолодает

5 июня утром фронтальные разделы сместились на Японское море, и дожди в Приморье прекратились. Но в послеполуденные часы над краем снова будет наблюдаться развитие конвективной облачности, в отдельных районах пройдут ливневые дожди, возможны грозы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Максимальная температура воздуха немного повысится. Над северо-западной частью Охотского моря у циклонов отвоевывает себе место антициклон. Он собирается задержаться здесь на довольно длительный период, как это часто бывает в июне. Под его влиянием холодный влажный воздух постепенно начнёт распространяться и вдоль побережья Приморского края, понижая фон приземной температуры.

Так предстоящей ночью на востоке и северо-востоке края минимальные температуры могут понизиться до +1…+7 °C. На остальной территории существенного изменения в температурном фоне не произойдёт. В дневные же часы в районах, удалённых от моря, по-прежнему будет тепло, а на побережье станет значительно прохладнее.

Во Владивостоке сегодня, 5 июня, облачно с прояснениями. Температура воздуха +16…+20 °C. Завтра во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Температурный фон, как в ночные, так и дневные часы понизится на 2–5 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]