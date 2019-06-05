В Арсеньеве проводят городскую перезагрузку. Благоустройство кипит в каждом уголке: на автомобильных трассах, во дворах жилых домов, в парках и скверах. Что делают для создания комфортной жизни арсеньевцев?

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Самая популярная трасса в Арсеньве — дорога на горнолыжную базу. Сейчас здесь машин не много — не сезон, зато самое время обновить дорожное полотно».

Пять километров пути начали ремонтировать три года назад. Теперь до знаменитой обзорной сопки можно доехать за считанные минуты. Маршрут важен не только для зимних туристов, но и для дачников. Дорогу ждали всем городом.

Благоустройство кипит и на улицах Арсеньева. Уже три года город — постоянный участник программы «Формирование комфортной городской среды». Этим летом завершают масштабную реконструкцию главного парка. Здесь уложат брусчатку, установят лавочки, урны и фонари, высадят цветы и кустарники. Одновременно готовятся к ремонту сквера 25-летия Арсеньева.

Артем Голомидов, начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского ГО: «Это устройство мультиспортивной площадки, уличные тренажеры для гимнастики, скейт-парк. В части работ по благоустройству: аллея, освещение».

Обновленные места отдыха сдадут в сентябре ко дню рождения Арсеньева. А городские детские сады не стали дожидаться осени. С начала лета во всех учреждениях стартовал режим перезагрузки. Зацвели клумбы, на мини-огородах появилась рассада. На площадках обновили беседки и игровые снаряды, серьезно взялись за реконструкцию уличных бассейнов. В последний раз ими пользовались в советское время. После ремонта знойное арсеньевское лето не страшно для малышей.

Тамара Ягодина, начальник управления образования администрации арсеньевского ГО: «Мы хотим, чтобы за счет этих процедур летнего оздоровления, они хорошо переносили нашу приморскую зиму, чтобы они были готовы к нашей суровой зиме, чтобы они меньше болели. Чтобы они были крепкими».

Арсеньевское благоустройство пробралось даже во дворы жилых домов. По губернаторской программе к осени отремонтируют 27 придомовых территорий. Уложат асфальт и установят детские площадки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]