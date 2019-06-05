"Вести: Приморье": В любой момент могут рухнуть мосты на дороге Молдавановка - Фурманово

Аввакумовка пока тиха и спокойна. Но здесь редко такое бывает. Почти каждое лето, люди из таежных ольгинских сел на сопках отсиживаются, пока бурный поток сносит мосты, заливает дома и огороды. И, кажется, все понимают, что нужно сделать. Как исправлять ситуацию, смотрите сюжет Ольги Катренко сегодня, 5 июня, в 20.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]