Опасный крен: очередной мост в любой момент могут рухнуть в Приморье

Опасный крен. В Ольгинском районе вполне может повториться трагедия приморской Осиновки. Там сразу несколько мостов на грани обрушения. И то, что они еще держатся — чудо, не иначе. При этом, и горная, своенравная Аввакумовка все активнее подмывает переходы и подбирается к сёлам. Люди бьют тревогу и просят о помощи.

Не удержалась, схватила телефон. Ведь едем прямо по реке, которая несколько лет подряд сносит мосты, дома, огороды. Так было в августе 2018-го, когда местные жители неделю не могли перебраться в село Фурманово.

Ольга Катренко, корреспондент: «Это сейчас она пока позволяет себя переезжать, а что здесь будет в ближайший же циклон. Прогнозируют их в этом году массу. Если мост над ней и как раз по дороге в Фурманово в таком ужасающем состоянии, причем, продолжается это с 2015-го года, после тайфуна Гони».

Гордость Михайловки, национальной деревеньки по левому берегу реки - трехметровый водопад. Аввакумовка завалила его камнями. Кедры на сопках сдерживали влагу. Их вырубили, и вода устремилась к людям.

Николай Горланов из охотников, а теперь еще и депутат сельский. Пытается доказать, что сдержать реку все-таки можно.

Николай Горланов, охотовед, житель с. Михайловка: «Когда мало воды, нужно русло расширить, углубить его и пустить в то направление, а у нас бульдозера нет… Самый больной вопрос у нас на сегодня в молдовановском сельском поселении».

И мосты можно отремонтировать. Только подводные камни повсюду. Глава Ольгинского района Сергей Басок волнуется.

Сергей Басок, глава Ольгинского района: «Сегодня, сейчас, мы опять повторили все документы, ситуации с этими мостами на департамент дорожного хозяйства, ну и договорились с ними, что, если движения не будет, почему он мне звонил сейчас, информировал, что они там разбираются, что планируют делать, то я тогда буду выходить непосредственно на губернатора, раз департамент дорожного хозяйства не может сам принять решение».

Она точно перед прыжком, Аввакумовка. Дожди прошли, дожди и вперед обещают. Мосты — накренились. И еще есть примета: бабушка Надя Ваганова опять снова распахала залитый прошлым летом огород.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]