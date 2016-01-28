Художники преподнесли любимому городу подарок — «Нарисованный Владивосток». Видеорепортаж Оксаны Данилюк
«Нарисованный Владивосток» — под таким названием открылась выставка в Приморской картинной галерее. Наряду с профессионалами в ней участвуют студенты и художники-любители. Все работы прошли строгий отбор — и живописный подарок любимому городу готов.
Удачный кадр: художник принимает комплименты от зрителя. Наталья Силютина — руководитель самодеятельной студии. В этой выставке участвует второй раз. «Энергия солнца» называется ее живописный пейзаж.
Наталья Силютина, художник: «Это Токаревский маяк, который находится на Эгершельде. Я там живу, я там часто бываю. Вообще это собирательный образ, собирательные закаты. Эта энергия передается художнику, она его заряжает».
А вот — совсем другой взгляд на Токаревский маяк. Акварельный. Роман Гвоздев рассказывает, как ловил состояние туманного мартовского утра.
Роман Гвоздев, художник: «Данная работа для меня вообще эксперимент. Я купил новые краски и мне надо было попробовать. Это все одним цветом написано! То есть в какой-то момент тебе надо все это сделать, пока бумага не пересохла! Это все вроде шаманского танца, пока это все делается».
Из акварельного этюда «Городская ярмарка» у Игоря Борисова родилась дипломная работа «Городской рынок». Из наших дней — в начало 20 века. Выставки, посвященные Дню города, в Приморской картинной галерее проходят регулярно. Но эта появилась благодаря соцсетям. В прошлом году она впервые была организована группой «Нарисованный Владивосток», которая несколько лет существует в Фейсбуке.
Валерия Валенская, куратор выставки: «Идея — показать зрителям молодых владивостокских художников. Для поддержки — пригласили несколько мэтров — Геннадий Кунгуров, Сергей Чурсин, Сергей Коновалов».
Сергей Заика, зав. выставочным залом Приморской картинной галереи: «И подкрепляется все это очень известными людьми из фондов галереи. В этой выставке представлены Федор Морозов, Михаил Фролов».
Большая часть работ создана в нынешнем году. Как и положено подарку — он «новый, только сделанный». Портрет любимого города — в морщинках старых домов на Эгершельде и блеске морской волны, шуме порта и скоростных магистралей. Выставка открыта в залах картинной галереи на Партизанском проспекте до 7 июля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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