450 тонн отработанных автошин вывезли с улиц Владивостока

С улиц Владивостока продолжают вывозить отработанные автомобильные шины. Их принимают на специальной площадке Спецзавода № 1, а затем вывозят на утилизацию. Ее на безвозмездной основе по договоренности с администрацией Владивостока осуществляет компания «ЭкоСтар Технолоджи». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На сегодняшний день специалисты завода уже приняли на переработку 450 тонн покрышек. Из них делают резиновую крошку, которая служит основным компонентом при изготовлении травмобезопасных детских и спортивных площадок.

Ажиотаж с выкапыванием шин и складированием их на городских и придомовых территориях напрямую связан с новыми Правилами благоустройства города. Согласно им шины необходимо демонтировать до 1 августа 2019 года. В противном случае административно-территориальные комиссии будут вправе штрафовать УК или ТСЖ.

Старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет. Под воздействием солнца и воды старые покрышки способны выделять в почву и атмосферу очень токсичные вещества. А при уничтожении шин методом сжигания в окружающую среду попадает большое количество сажи и токсичных газов.

«Современные способы утилизации шин дают возможность производить множество безопасных и полезных изделий. Сырье, получаемое в результате переработки, применяют при производстве резиновых матов, брусчатки и других покрытиях. Важно отметить, что в процессе производства изделий используются безопасные связующие материалы и красители, которые не представляют опасности для людей и окружающей среды при условии стандартной эксплуатации на объектах уличной сети», – отмечает начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков.

Напомним, что также во Владивостоке продолжает свою работу экологический проект «Свалкам нет». Каждый житель города может сдать отработанные автошины в специальные пункты приема, с которыми заключены договоры.

Стоимость приема отработанных автомобильных покрышек от физических лиц составляет не более 60 руб. за одно колесо легкового автомобиля или внедорожника и не более 300 руб. - грузовика. С перечнем пунктов приема можно ознакомиться на сайте www.ecostar-tech.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]