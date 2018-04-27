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Движение на Корабельной Набережной во Владивостоке ограничат 21 июня

Движение на Корабельной Набережной во Владивостоке ограничат 21 июня

В дальневосточной столице 21 июня состоится второй выпуск курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Церемония торжественного вручения молодым лейтенантам дипломов об окончании учебы и наградных знаков пройдет на Корабельной Набережной.

Как сообщили в пресс-службе Владивостока, в связи с проведением массового мероприятия с 09:00 до 13:00 будет ограничено движение и парковка транспортных средств по ул. Корабельной Набережной от пересечения с ул. Нижнепортовой до пересечения со Светланским переулком. Объехать перекрытие можно будет улицам Светланской, Корабельной Набережной, Алеутской и Светланскому переулку.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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