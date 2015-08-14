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В выходные жители Владивостока смогут увидеть лето только за городом

В выходные жители Владивостока смогут увидеть лето только за городом

Фото: Пикабу

В ближайшие выходные дни жители континентальной части Приморского края будут наслаждаться летней погодой, воздух будет прогреваться до +21…+28 °С. Местами не исключены тёплые короткие дожди. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", на прибрежные районы Приморья по-прежнему будет поступать холодный воздух с Охотского моря, сохранится низкая слоистая облачность, очаги моросящего тумана. Здесь температурный фон не высокий, +9…+16 °С.

Во Владивостоке в выходные дни облачно, в субботу с прояснениями, утром местами туман, морось. Температура воздуха в субботу +14…+16 °С, в воскресенье прохладнее, +14…+12 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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