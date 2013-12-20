Во Владивостое "земля ушла из под ног" у крупного супермаркета

Собственник супермаркета задолжал за аренду земельного участка 17 миллионов рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу службы судебных приставов.

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.

Руководство организации, будучи уведомленным о последствиях неисполнения судебного решения, не выплатило долг вовремя, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вручил руководителю предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), а также наложил арест на супермаркет, расположенный во Владивостоке, уведомив о том, что в случае неуплаты долга в ближайшее время, здание будет передано на реализацию.

Принятые меры побудили организацию погасить задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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