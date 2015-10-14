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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о мошенничестве с авиаперелетами

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о мошенничестве с авиаперелетами

В полицию Владивостока поступили заявления жителей краевого центра о том, что компания-оператор Скай Тревел» не выполняет условий договоров по предоставлению авиаперелетов.

По предварительной информации, всего от действий туристической фирмы пострадали 187 граждан. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 4,5 миллионов рублей.

По факту невыполнения условий договора Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Владивостоку возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Расследование продолжается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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