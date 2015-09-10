Во Владивостоке штрафуют предпринимателей
Во Владивостоке продолжают привлекать к ответственности горожан и должностных лиц за сброс и складирование мусора в неустановленных местах. Только на этой неделе административной комиссией Ленинского района было рассмотрено четыре протокола за данное правонарушение. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Так, складирование мусора рядом с торговыми объектами было выявлено на улицах Нейбута, Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова. Всем нерадивым предпринимателям выписаны штрафы. По материалам полиции и жалобам горожан к ответственности также привлечены физические лица, складирующие строительный мусор в районе дома № 20 по улице Ватутина. Им также предстоит заплатить штраф.
«Согласно правилам благоустройства нарушителям придется заплатить за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства города»», – пояснили в отделе по исполнению административного законодательства городской администрации.
Отметим, что согласно статье 7.21 краевого закона № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» за мусор на прилегающих территориях, складирование тары рядом с торговыми точками физическим лицам придётся заплатить от одной до трёх тысяч рублей, а должностным лицам – от пяти до десяти тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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