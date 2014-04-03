На Дальнем Востоке должностные лица ОАО «РЖД» подозреваются в получении взяток
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела в отношении бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и трех маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск - 2. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на habarov.today, высокопоставленный сотрудник ОАО «РЖД» подозревается в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), маневровые диспетчеры – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
По материалам дела, в течение 2015-2019 годов сотрудники ОАО «РЖД» из Хабаровска и Приморья систематически получали от представителей транспортных компаний региона взятки за общее покровительство, выражающееся в ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов, используемых коммерческими организациями.
Общий размер взяток по предварительным данным составляет около 3,5 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение по делу осуществляется несколькими правоохранительными органами, выявившими коррупционное деяние: УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу, УФСБ России по Приморскому краю.
В настоящий момент организован и проводится масштабный комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений и изобличение всех лиц, причастных к их совершению.
Одновременно работает 20 следственно-оперативных групп: проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, по месту работы сотрудников ОАО «РЖД», изъяты вещественные доказательства. Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Кроме того, проверяется причастность лиц из числа руководящего состава региональных подразделений ОАО «РЖД» к совершению расследуемых коррупционных преступлений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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