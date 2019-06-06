В Надеждинском районе полным ходом идёт строительство новых объектов реабилитационного центра «Тюлень». Впервые здесь появится полноценный комплекс для возвращения диких морских животных обратно в родную стихию. Но, как выяснил Максим Каленник, в последнее время на ситуацию по спасению тюленей начинает оказывать влияние история «китовой тюрьмы» в бухте Средняя под Находкой. В чём же здесь дело?

Реабилитационный центр «Тюлень», на территории которого впервые со дня основания 13 лет назад идёт стройка одного из самых известных учреждений в России по спасению морских млекопитающих. Это — ларги. На днях четверых выпустили в море, два тюленя ждут своей очереди. Но к этим, вполне нормальным заботам, у руководство центра прибавились новые.

Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра «Тюлень»: «Поступает много заявлений с требованиями провести проверки нашей деятельности. Часть этих заявлений анонимны, часть идет от вполне конкретных людей».

Лора Белоиван и Павел Чопенко говорят: давление стали ощущать сразу после того как выступили экспертами, когда проверяли условия содержания и состояние здоровья белух и косаток в бухте Средней. Их авторитетное мнение в среде профессионалов весомо и значимо, они его всегда публично обозначают и стоят на своём

Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра «Тюлень»: «В стороне мы остаться не могли, мы всегда открыто декларировали свое негативное отношение к коммерческой эксплуатации морских животных».

Теперь же сам центр «Тюлень» анонимы обвиняют: в жестоком обращении с животными и даже (внимание!) в том, что они незаконно добывают тюлений. Тех самых, с израненными ластами, изможденных, отравленных нефтепродуктами, изгрызанных собаками, которых везут со всего Приморья в Таривчанку, потому что без помощи человека им не выжить.

Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра «Тюлень»: «Это в рамках нашей уставной деятельности, помогать тюленям и молодняку, который был экстремально рано разлучен с самками либо по природным причинам, либо антропогенным. Это нонсенс!И все это делается в расчете на то, что я устану от абсурда и отойду от дел. Нет, этого не произойдет!»

Такие нападки на работу центра «Тюлень» совпали как раз с тем временем, когда ситуация с «китовой тюрьмой» достигла точки кипения! Мотивы у жалобщиков, многие из которых остаются анонимны, известны. Но их попыткам навредить работе центра противостоит и опыт, и авторитет, и главное - судьба двух оставшихся здесь тюленей, которых спасли от гибели и совсем скоро выпустят домой, в море!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]