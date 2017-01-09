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Сегодня, 11:06
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На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП

Фото: dps_vl

Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.

На кадрах, которые снял очевидец аварии, видно, что на трассе в сторону Седанки столкнулись несколько легковых автомобилей и микрогрузовик. О пострадавших не сообщается. Как говорят автомобилисты, движение на трассе в сторону Седанки перекрыто.

Отметим, что 6 июня Владивосток окутал густой туман. Возможно, плохая видимость и скользкая мокрая дорога стали причиной массового ДТП на объездной трассе. В случившемся предстоит разобраться сотрудникам ГАИ.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Джон / Сегодня, 11:55
    № 1  
     

    Да когда же вы уже поймете, что знак ограничение скорости не говорит о том, что ехать нужно именно с такой скоростью, чему вас в автошколах учат, скорость водитель должен выбрать, безопасную, в зависимости от состояния дорожного покрытия и погодных условий

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