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На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
На кадрах, которые снял очевидец аварии, видно, что на трассе в сторону Седанки столкнулись несколько легковых автомобилей и микрогрузовик. О пострадавших не сообщается. Как говорят автомобилисты, движение на трассе в сторону Седанки перекрыто.
Отметим, что 6 июня Владивосток окутал густой туман. Возможно, плохая видимость и скользкая мокрая дорога стали причиной массового ДТП на объездной трассе. В случившемся предстоит разобраться сотрудникам ГАИ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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