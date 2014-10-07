В Приморье двое подростков промышляли угонами и грабежом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних подростков. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на угон), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, в начале января 2019 года в новогодние праздники обвиняемые договорились угнать какой-нибудь автомобиль, покататься и бросить. На улице Ватутина в городе Артеме молодые люди нашил припаркованный автомобиль «Мицубиси Лансер Седиа» вскрыли отверткой замок и пытались запустить двигатель, однако этого сделать им не удалось и они попробовали другой автомобиль и опять их постигла неудача. Третий автомобиль злоумышленникам удалось завести, вместе с тем, проехав на нем пять метров, угнанный автомобиль столкнулся с другим припаркованным автомобилем, испугавших быть застигнутыми на месте, обвиняемые скрылись. На следующую ночь приятели вновь пытались угнать три автомобиля.

Кроме того, в конце января на улице Симферопольская обвиняемые отрыто похищали личные вещи у прохожих. Так они избили мужчину и открыто похитили у него сотовый телефон, а затем напали на женщину, вырвав из ее рук сумку с имуществом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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