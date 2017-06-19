В Находке произошел пожар в квартире жилого дома
5 июня в 18.39 в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Ленинградской горит квартира в жилом доме.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, когда пожарные прибыли по указанному адресу, со второго этажа шёл сильный дым. Во время проведённой разведки пожарные установили, что в жилом помещении горят бытовые вещи и диван.
В 18.50 возгорание было локализовано, в 19.22 - полностью ликвидировано.
Общая площадь составила 4 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. С огнём боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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